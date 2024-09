Not in my name è il nuovo singolo dei Karma Station

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 settembre 2024) “Not in my” è il titolo del nuovo singolo della formazione romana, uscito venerdì 13 settembre per Redgoldgreen. La drum’n’bass deiè “Not in my” “Not in my” è il titolo del nuovo singolo della formazione romana, uscito venerdì 13 settembre per Redgoldgreen.Il duo composto da Fabiana Carosi (voce) e Valerio Rodelli (produzioni), torna a meno di un anno dal precedente omonimo EP con un brano dal forte sapore drum’n’bass. Cosa rappresenta “Not in my”? “Not in my” è un grido di protesta, un urlo che esprime un disagio invisibile e profondo. Un modo di prendere le distanze da un mondo troppo veloce, dove la solitudine può schiacciare le anime più sensibili trascinandole in una vertigine senza fondo.