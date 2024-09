Napoli di Conte da scudetto? Lukaku e Meret la pensano così

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo la grande vittoria raggiunta dalcontro il Cagliari, Romelued Alexhanno risposto ad una domanda sullo. Dopo aver battuto il Bologna ed il Parma, ildi Antonioha vinto anche quest’oggi contro il Cagliari. Gli azzurri, infatti, hanno battuto la squadra di Davide Nicola con le reti di Giovanni Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Buongiorno. Al netto del risultato netto, ilha sofferto un po’ prima di portare a casa i tre punti, ma comunque si è conquistato il primo posto. Dopo il pareggio dell’Inter a Monza, e sempre in attesa della gara dell’Udinese di domani contro il Parma, il team partenopeo è tornato a guidare il campionato in maniera solitaria. Questo risultato, ovviamente, non accadeva dall’anno dello