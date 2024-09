Luna Rossa vince ancora e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)anche la quarta regata portandosi sul 4-0 nella serie didella Louis Vuitton Cup, al meglio delle nove regate, contro American Magic. La barca italiana si porta così ad una sola vittoria dal raggiungere la finale, dove affronterebbe lante tra Ineos e Alinghi con gli inglesi avanti al momento per 3-0. Dopo il dominio nella terza regatasi impone dopo un avnte testa a testa prevalendo per soli due secondi L’equipaggio italiano ha dimostrato una perfetta sinergia in queste condizioni difficili, realizzando manovre precise e gestendo con attenzione la scelta delle vele, come la randa cambiata poco prima della partenza. Questo ha contribuito a una prestazione di alto livello, con partenze aggressive e una tattica impeccabile che ha garantito il successo in entrambi i match della giornata.