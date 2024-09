L’alluvione di Senigallia Mattia morto a 8 anni ora rivive in un fumetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Ancona, 15 settembre 2024 – Tiziano Luconi e Maria Silvia Mereu, perché una dueesatti dalla tragedia? «Non vogliamo che il ricordo die delle altre dodici vittime sbiadisca nel ticchettio dei secondi. La sua morte non deve e non dovrà mai essere dimenticata, sarebbe il modo migliore per renderla vana, inutile, per non provare a dare un senso a tutto quello che ci è accaduto. E invece no, mai». «All’inizio avevo anche pensato a un libro – racconta Tiziano –, invece l’idea giusta è venuta da Silvia: meglio un, solo così potremo raggiungere il nostro vero pubblico, i bambini e i ragazzi, parlare nella loro lingua, suscitare il loro interesse».