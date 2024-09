La foto più famosa di Marilyn Monroe compie 70 anni | la storia dietro il vestito dello scandalo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024) Il 15 settembre di 70fa venne diffusa una delle immagini più famose della cultura occidentale, riprodotta milioni e milioni di volte, su stampe, tazze, t-shirt, tovagliette. Si tratta dellapiùdi, quella che la ritrae con l’iconico abito bianco, mentre un soffio di vento dalla grata della metropolitana di New York le alza maliziosamente la gonna. Uno scatto che nasconde una lungadi scandali e controversie. Come nacque lapiùdel cinema Norma Jean(questo il vero nome della diva piùdi tutti i tempi) passeggiava assieme a Tom Ewell tra Lexinton Avenue e la 52esima strada, a New York. I due attori stavano girando quello che, presto sarebbe divenuto un vero cult, la dissacrante commedia Quando la moglie è in vacanza.