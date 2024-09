Ipercorpo il gran finale L’arte spiegata ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ultimo appuntamento questa sera con il festivalnegli spazi dell’ex deposito Atr (via Ugo Bassi 16), che dedica alcune attività della giornata ai piccoli e alle famiglie. Si parte al mattino alle 10.30 con ‘Pop’, laboratorio e performance interattiva perdai 5 ai 10 anni a cura di Nicola Galli. L’attività propone un tempo dedicato all’esplorazione attraverso il movimento, in cui ipotranno scoprire nuove modalità di relazione, emozione e sensazione. Al termine del laboratorio il coreografo proporrà al pubblico di interagire. L’ingresso è su prenotazione fino a esaurimento posti. Il costo è di 10 euro per l’intero e 5 il ridotto. Nel pomeriggio in due turni, uno alle 15 e l’altro alle 16.30, è il momento di ‘Ggioco’, un workshop di Elena Dolcini, dedicato ai giovani dai 6 ai 12 anni accompagnati da un adulto.