Il People mover? Molto piccolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Maria Terrone da Pesaro è diretta a Parigi. Per arrivare al Marconi ha preso il. "Sono arrivata in treno da Pesaro e poi una volta in stazione mi sono diretta alla banchina del Marconi express". La monorotaia che collega la stazione con l’aeroporto, ferma dal 3 al 13 settembre, nella giornata di venerdì è ripartita, dopo un intervento di manutenzione programmata. "Ho trovato ile traballante. Se i lavori servivano a risolvere questo problema non lo hanno fatto. Piuttosto che riattivare il servizio prima, anche per una questione di sicurezza, non sarebbe stato meglio programmare degli interventi magari più lunghi, ma definitivi?", dice Maria. Perché il servizio in sé è "comodo: porta i passeggeri direttamente dall’aeroporto in stazione".