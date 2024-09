Ho visitato il campo di Buchenwald ne sono uscita col desiderio di dare e ricevere amore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Liberi da ogni censura sociale, i giovani si lasciavano anapertamente ai loro istinti e col favore della notte si accoppiavano in mezzo a noi senza preoccuparsi di nessuno, soli al mondo. Gli altri facevano finta di non vedere”. Elie Wiesel, Premio Nobel per la Pace nel 1986, narra nel libro La notte la sua deportazione iniziata dentro a un vagone di un treno. La memoria è una scia luminosa. Mossa da questa cometa, ho deciso di partire da Bologna proprio in treno, arrivare in Turingia e visitare ildi concentramento di. Arrivo a Weimar che è la cittadina in cui ha vissuto Goethe e tutto porta il suo nome, spritz compreso. E da dove partono i bus per? Ovviamente da Goetheplatz. In perfetto orario si sale, si fa il biglietto pagando € 2,70 al controllore e dopo una mezz’ora si arriva a destinazione.