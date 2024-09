Golf Rasmus Højgaard beffa McIlroy e Manassero conquistando l’Irish Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Grazie ad un superbo ultimo roundconquista(montepremi 6 milioni di dollari)ndo i due battistrada che comandavano a 18 buche dal termine. Ilista danese piazza una gran tornata da -6 chiudendo la storica competizione del DP World Tour con lo score complessivo di -9 (275 colpi) distanziando l’idolo di casa Rorydi due lunghezze. Il nordirlandese, leader dopo il terzo giro, non va oltre il -1 di giornata e si accontenta della seconda posizione. Terzo posto invece griffato da Matteo, che sigla un buon -2 di giornata con il birdie alla buca 18 dall’importante significato. Il veneto si congeda dal torneo con lo score di -7 e balza al nono posto della classifica Race to Dubai che assegnerà 10 carte per il PGA Tour della prossima stagione a chi non ne è già membro.