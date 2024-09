F1 pagelle GP Azerbaijan | Piastri magistrale delusione in casa Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ledei protagonisti del Gran Premio dell’2024, gara vinta da Oscar. Sul podio, insieme all’australiano, anche Charles Leclerc e George Russell.per la, che vede il traguardo con un solo pilota, mentre Carlos Sainz, insieme a Sergio Perez, termina a muro a un giro dalla fine della gara. I RISULTATI E L’ORDINE DI ARRIVO LE CLASSIFICHE AGGIORNATE RIVIVI IL LIVE DELLA GARA: 10 Gestione del Gran Premioda parte di Oscarche, partito secondo, firma il sorpasso su Charles Leclerc dopo la prima parte di gara. L’australiano non lascia più possibilità al rivale di sorpassare, mantenendosi in testa sino al finale e conquistando così la sua seconda vittoria in F1. LECLERC: 9.5 Buona prestazione per un Charles Leclerc che però lascia Baku deluso.