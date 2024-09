F1 GP Azerbaijan Alonso | Gara molto bella non ce lo aspettavamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Fernandoha concluso il GP dell’in sesta posizione e commenta così la sua prestazione odierna: “La verità è che è stata una, solida nel senso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare nel miglior modo possibile, senza commettere errori ed essendo flessibili nella strategia. Non sapevamo se avremmo dovuto fare una sosta o due, e quando la gente intorno si fermava, noi decidevamo, intanto difendevamo da Franco, Albon e anche Nico, e controllavamo la nostra corsa, mentre quelli davanti erano un po’ lontani”. “Era abbastanza rischioso tenere il ritmo alto vicino alle mura, come di solito accade qui a Baku. Nelle ultime gare, le quattro squadre hanno finito sempre insieme, quindi avremmo potuto finire solo nono e decimo e oggi, ma dato che alcune vetture non sono arrivate, c’era un sesto posto disponibile e ne abbiamo approfittato.