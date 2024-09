F1 Ferrari rincorre il Mondiale costruttori ma l’incidente di Sainz rischia di tarpare le ali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilè un obiettivo concreto per la. Tuttavia, il Gran Premio di Azerbaigiandi rivelarsi un punto di svolta in negativo nell’ottica della rincorsa al titolo riservato ai team. Oggi, la SF-24 era la monoposto più competitiva sul tracciato di Baku. Eppure, se ne torna a casa con “soli” 18 punti, ben 20 di meno rispetto alla McLaren. Ovviamente, in tal senso pesa tantissimotra Carlose Sergio Perez. La sfida azera tra la Scuderia di Maranello e il Team di Woking avrebbe potuto chiudersi in pareggio, però l’aggancio tra lo spagnolo e il messicano ha nebulizzato dai 12 ai 15 punti del Cavallino Rampante, regalandone qualcuno a Lando Norris. Eccola qua la differenza di cui sopra. La battaglia di Baku è persa in otticasta. Arrivata a -39 dalla vetta, la Rossa riparte a -51 pur avendo a disposizione la vettura migliore.