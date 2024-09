Eleonora Giorgi a Verissimo la lotta al tumore è sempre più difficile | Voglio darvi l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024) Nelle scorse settimane, era stato il figlio Paolo Ciavarro, accompagnato dalla neo moglie Clizia Incorvaia, a parlare dello stato di salute della madre, affetta da una grave forma dial pancreas. Domenica 15 settembre, è stata la stessa attrice romana ad aggiornare i telespettatori sulle proprie condizioni,più complesse. Toccante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di: “Èpiù” Appare lucida, con il volto sereno e un sorriso sincero. È forte, l’attrice 70enne non si arrende, nonostante i lunghi mesi di dura terapia cui è stata costretta a sottoporsi a causa di unal pancreas.ha confidato che la terapia non precede come sperato, che ilcontinua a espandersi e formare nuove metastasi.