Dovbyk segna ma non basta Roma raggiunta dal Genoa al 96?!

(Di domenica 15 settembre 2024) Lanon riesce a vincere contro ila Marassi pareggiando 1-1. Non. Pari del Grifone, che arriva al 96?. PARI IN EXTREMIS – A Marassi va in scena la prima partita delle 12.30 di questa stagione e a sfidarsi sono ile la. I giallorossi, dopo aver ottenuto appena due punti nelle prime tre, sono a caccia del primo successo stagionale. Dall’altro, i padroni di casa puntano al riscatto dopo aver perso 2-0 a casa prima della sosta per le nazionali. De Rossi si affida ancora ad Artemin attacco, con Paulo Dybala al suo fianco. Nel, tandem composto dall’ex Inter Pinamonti e da Ekuban. La prima mezz’ora di gioco è piuttosto scarna di occasioni, nonostante si giochi comunque con una buona intensità. Al 32? la prima occasione del match capita sui piedi di, che si divora un gol a due metri dalla porta calciando addosso a Gollini.