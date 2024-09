Atterraggi d’emergenza a Malpensa allarme per l’ambiente | Campi a rischio veleni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)(Varese) –: il Movimento Cinque Stelle porta l’argomento all’attenzione della Regione. La consigliera del Pirellone Paola Pizzighini chiede chiarimenti: “Tre procedure di, peraltro concentrate a pochi giorni di distanza nel mese di luglio, possono rappresentare un segnale preoccupante, quindi ho chiesto spiegazioni. È inoltre verosimile che, come previsto dall’attivazione di tali procedure, gli aerei abbiano scaricato il carburante neiche circondano l’aeroporto. Questo significherebbe lo sversamento di enormi quantità di kerosene, in merito al quale chiedo se Arpa abbia già proceduto ai dovuti controlli o, se in caso contrario, sia opportuno sollecitarla”.