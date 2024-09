A Calvi è il giorno di Francesco Paolantoni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiAè tutto pronto per ricevere. Questa sera, domenica 15 settembre 2024, alle ore 20:30, in Piazza Roma il famoso artista napoletano si esibirà, accompagnato dall’attore Arduino Speranza, in “Salotto”. L’attore, comico e commediografo napoletano ha iniziato la sua carriera, dopo aver studiato Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli, recitando per oltre un decennio in varie compagnie teatrali, fino a collaborare con Giobbe Covatta e Vincenzo Salemme. Nel frattempo iizia anche la sua carriera televisiva: da È Cupido in Indietro tutta! di Renzo Arbore e poi partecipa a Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su, dove conosce Enzo Iacchetti, con cui collabora ad Odeon TV nelle trasmissioni Telemeno e Sportacus.