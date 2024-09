Timberlake fuori dal tribunale dopo la condanna | le sue parole

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 14 settembre 2024) Lo scorso giugno Justinè stato arrestato per guida in stato di ebrezza. Il cantante americano si trovava alla guida della sua auto negli Hampton e un poliziotto l’ha fermato, gli ha fatto l’alcol test e quando è risultato positivo Justin ha detto: “Questo rovinerà il tour“. L’agente però non ha riconosciuto il cantante ed ha capito chi era in realtà solo ore. Ieriha affrontato un processo, si è dichiarato colpevole ed è statoto a 25 ore di servizio comunitario, al pagamento di una multa e al ritiro della patente per 90 giorni.la: “Non fate come me, chiamate Uber o un taxi”. “Ho ammesso il mio errore poco fa e sono qui per ribadirlo. Ho sbagliato ed ho preso la decisione peggiore possibile in quel momento. Non sono stato all’altezza degli standard che cerco di mantenere per me stesso. Dovrei aver avuto più giudizio.