The Batman – Parte 2 | Matt Reeves conferma i piani per la trilogia e accenna i villain del sequel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 14 settembre 2024) The2:per ladelMentre era impegnato con la stampa per la serie della HBO The Penguin, spin-off di The, il registaha condiviso alcuni nuovi dettagli molto interessanti sul suo prossimo, The2, le cui riprese dovrebbero iniziare all’inizio del prossimo anno. Parlando con Collider,hato che intende ancora completare lache aveva originariamente immaginato prima che James Gunn e Peter Safran prendessero il posto di co-responsabili dei DC Studios, recentemente istituiti. “Sì, il piano è ancora quello”, ha detto il regista. “Voglio dire, si sta attenendo molto strettamente al percorso che avevamo immaginato”.