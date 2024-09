Sinner la confessione del fidanzato di Taylor Swift | Volevo dargli fastidio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – “Ho provato a infastidire l’italiano, a disturbarlo, a farlo innervosire”. Jannik, nella finale degli US Open vinta controFritz domenica scorsa, ha dovuto fare i conti con il tifo ostile – e non sempre corretto – di uno spettatore speciale. In un box dell’Arthur Ashe Stadium, come è noto, si è accomodata anche, la superstar del pop, con ilTravis Kelce. Il giocatore di football, tight end dei Kansas City Chiefs campioni Nfl, si è distinto per il suo look ‘sofisticato’ – non proprio in linea con il personaggio – e per il comportamento non proprio esemplare. “Per la seconda volta sono andato a vedere una partita di tennis. La partita era molto silenziosa e quando c’è silenzio ci viene voglia di dire qualcosa”, racconta Kelce nel podcast con il fratello Jason, ex giocatore NFL con i Philadelphia Eagles.