Roberto Ghiorzi al comando della compagnia

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Tenente Colonnelloil 26 agosto ha assunto ufficialmente ilCarabinieri di Carrara, prendendo il posto del Tenente Colonnello Cristiano Marella, trasferito a Lecce.(nella foto) è stato fino a pochi giorni fa comandantedi Pontremoli ed ha intrapreso il nuovo incarico con rinnovato entusiasmo ed ha già conosciuto le Autorità locali di riferimento con le quali intende instaurare, da subito, un rapporto sinergico per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.ha 53 anni, è di origine ligure (è nato a Chiavari), ha iniziato la carriera militare nel 1991 come carabiniere ausiliario, per poi sviluppare un percorso di carriera che lo ha portato a diventare ufficiale nel 2005, dopo un periodo di circa dieci anni da sottufficiale.