Pisa intervento riuscito per Leris dopo l’infortunio | i tempi di recupero

(Di sabato 14 settembre 2024) Il, tramite i propri canali ufficiali, ha chiarito ididi Mehdisottoposto adchirurgico in seguito alin occasione dell’allenamento congiunto con la Primavera. Il comunicato del club “Sporting Club informa che il calciatore Mehdiè stato sottoposto adchirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lesionatosi durante la gara amichevole contro la formazione Primavera di sabato 7 settembre u.s. L’, eseguito dal Dottor Alberto Guardoli presso la clinica “S.Maria” di Borgo Val di Taro è perfettamentee il calciatore inizierà da lunedì la terapia riabilitativa. Tra 6/7 mesi è prevista la piena ripresa dell’attività agonistica.” L'articoloper: idiCalcioWeb.