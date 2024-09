LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | vittoria con record italiano per Fabbri! Tamberi in lotta per il successo c’è Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.16 Doroshchuk eguaglia il personale! L’ucraino supera i 2.31 al primo tentativo e può mettere in ipoteca la. Attendiamo la risposta di. 21.16 Intanto dopo tre serierimane al comando nel lungo. Alle sue spalle abbiamo Jasmine Moore (6.61) e Quanesha Burks (6.56). 21.14 Terzo errore per Woo. Il sudcoreano saluta la compagnia,sarà quantomeno secondo. 21.13 Non sbaglia! L’azzurro rimane a contatto con l’ucraino e si mantiene in testa alla gara. 21.12 Errore per Woo, tocca a. 21.11 Doroshchuk supera al secondo tentativo a 2.28. 21.09 Larissasi migliora leggermente e consolida il primato con la misura di 6.80. 21.09 Arriva l’errore anche per. 21.08 Errori a 2.28 per Doroshchuk e Woo, adesso spazio a. 21.