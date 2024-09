La forgiatura de Gli Anelli del Potere secondo J R R Tolkien

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024) Negli scritti diladegliè una delle controversie più particolari: vediamo quali sono le differenze, per ora, con la serie tv Prime Video. "Treai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra,Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra, Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende. Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende". Questa è la famosa poesia dall'Anello che nei film di Peter Jackson viene declamata da Gandalf il Grigio a Frodo durante la scoperta dell'Unico a casa Baggins. Da questa poesia partiamo