I quattro nuovi leader di Conte | l’allenatore ha già la sua idea

(Di sabato 14 settembre 2024) Antoniosta plasmando il suo Napoli e sono giàindividuati dalazzurro: tutti i nomi e l’del tecnico per il futuro della sua squadra. Il Napoli va plasmandosi con il passare delle settimane. Antoniodovrà lavorare sul campo ma anche sulla mente dei giocatori, soprattutto per dare al Napoli una dimensione che possa rendere la squadra nuovamente solida sotto il punto di vista psicologico. La stagione scorsa ha visto gli azzurri venir meno anche sotto il punto di vista caratteriale, anche a causa di una gestione che non è stata impeccabile nella scelta del(all’inizio Rudi Garcia) ma anche nel capire chi potesse ancora dare qualcosa alla causa. E cosi magari la posizione di Victor Osimhen che, secondo alcuni, avrebbe dovuto lasciare Napoli già lo scorso anno.