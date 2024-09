Frana via Botinaccio Lavori conclusi | Via agli altri cantieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Frane: sono terminati idi consolidamento della scarpata e il rifacimento della strada in via. Partiranno presto e dovranno concludersi entro il 2025 (tabella di marcia indotta dal ‘Pnrr’) idi risanamento di via San Piero in Mercato, la strada collinare attorniata in parte da abitazioni che porta alla storica pieve romanica sede del museo. Per via San Piero il Comune ha preso atto dell’assenza di osservazioni, ed ha appena rimodellato il cronoprogramma. L’investimento totale è di un milione e 125mila euro. Il finanziamento sovra-comunale fu ottenuto un anno fa. Ora, via libera al progetto esecutivo. Iquindi - ha precisato ieri la giunta Mugnaini - devono essere ancora assegnati. Intanto, viaverrà del tutto riaperta al traffico il 20 settembre (c’è da fare anche l’elettrodotto).