Europei 2024 a Wiebes la gara femminile Balsamo argento

(Di sabato 14 settembre 2024) Hasselt (Belgio), 14 settembre- La prova in lineadeglidi ciclismoè lunga 162 km che coprono la distanza da Heusden-Zolder ad Hasselt. Come da previsioni, la prima parte diè di puro controllo (e quasi di noia) tra le Nazionali di punta, Olanda e Italia, attente solo a non farsi beffare da qualche 'fagianata' stimolata dai tanti tratti in pavé, ai quali aggiungere qualche strappo più o meno complicato, prima di arrivare alla tanto agognata volata, l'epilogo naturale di un tracciato del genere.