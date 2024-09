Concerto del 29 settembre presso il Bioparco di Roma a cura della Camera Musicale Romana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)NA LUOGO ART EVENTdiCRM project Sala dei Lecci deldi“Il nostro Brasile” Domenica 29ore 19:00 Musiche di di L. Gonzaga, G. Azevedo, A. C. Jobim, C. V. Djavan, I. Lins Esegue: Giovanna Marinuzzi, voce e chitarra Stefano Indino, fisarmonica Riprendono ail 29gli appuntamentina, che dal 2021 ha trasformato la Sala dei Lecci deldi, dalla grande vetrata affacciata sul verde, in un giardino d’inverno ormai caro al pubblicono. La prima parte di Stagione sarà densa di appuntamenti di musica e teatro.