Area B… effa!

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel dedalo delle polemiche milanesi attorno adB, il grosso anello urbano off-limit alle auto “inquinanti”, è curiosa la storia che arriva da Cerro al Lambro. Qui, un arzillo 89enne con la rara fortuna di poter guidare ancora è incappato in una altrettanto rara combinazione di sfortune. Dopo aver visto portare via la sua macchina andata in panne, gli è stata recapitata una multa per l’ingresso senza ticket inB. L’officina scelta per la riparazione era sì a Milano, però il mezzo ci è arrivato trainato dal carro-attrezzi! Mai come in questo caso “oltre al danno, la b”. Ma quantomeno un lieto fine c’è: chi ha sbagliato lo ha ammesso e il verbale è stato annullato.