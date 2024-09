Ambulanza bombardata in Ucraina sarà esposta in piazza della Signoria Poi davanti alla Coop di Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Nei prossimi giorni un’, danneggiata durante il bombardamento dell’ospedale di Kharkhiv,a Firenze, prima ine, successivamente, inBartalidi, dove arriverà martedi, per rimanerci tre giorni. Una testimonianza diretta e forte di quello che è il conflitto in corso e che offre un’impressionante immagine delle tracce dei proiettili sulla carrozzeria. Il giorno in cui fu mitragliata dalle armi russe si inserì in un periodo - marzo 2022 - nel quale un mezzoMisericordia di Badia a Ripoli, insieme ad una colonna mobile di Misericordie Fiorentine, fu tra i primi a portare generi di conforto ed alimentari in, paese sconvolto improvvisamente. La missione rappresentò un’esperienza indelebile per i volontari coinvolti.