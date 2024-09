Accoltellò il fratello a Vignola va a processo | per la procura premeditò il delitto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024)(Modena), 14 settembre 2024 – Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. E’ con questa pesante accusa che è finito aUber Capucci, il 68enne di Spilamberto accusato di aver ucciso a seguito di un violento litigio ilEmore il primo ottobre dello scorso anno nella villetta di famiglia, in via Torino, a. DUPLICE OMICIDIOVIA TORINO Anna Malmusi di 88 anni ed il figlio di lei, Emore Capucci. L’assassino, il 67enne Uber Capucci, Ieri l’uomo, sentito nel corso dell’udienza preliminare, è stato rinviato a giudizio come richiesto dallae l’udienza è stata fissata per il prossimo anno. Al momento il rinvio a giudizio riguarda solo l’omicidio delEmore: infatti è stata stralciata l’accusa per quanto riguarda l’omicidio dell’anziana madre Anna Malmusi, 88 anni.