WTA Guadalajara Olivia Gadecki ferma ai quarti la corsa di Martina Trevisan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)esce di scena aidi finale del WTA 500 di: finisce 6-2 3-6 6-1 in favore di. L’australiana ha dominato per larghi tratti del match e ha colto così un successo meritato. Finisce un buon torneo per l’azzurra.interpreta in maniera decisamente aggressiva il match e va subito avanti di due break: l’australiana parte forte, non dà tempo adi entrare nel palleggio e l’azzurra fa davvero fatica, sempre costretta a fare il tergicristallo e a difendersi disperatamente. Velocemente l’australiana si prende per 6-2 il primo set, avendo solo un piccolo passaggio a vuoto al servizio sul 5-1. Il secondo set è più equilibrato, conche riesce a sporcare le traiettorie, allungare il palleggio e incartare un po’ l’australiana specie dalla parte del dritto.