San Siro non verrà ristrutturato la conferma del sindaco Sala | Costi inaccessibili per Milan e Inter Rispunta una vecchia ipotesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che non è ristrutturabile, o perlomeno aaccessibili, e che quindi non considerano l’Sancome si era pensato negli ultimi mesi, fattibile”. Lo ha detto ildio Giuseppeal termine dell’incontro svolto a Palazzo Marino con i vertici diper discutere del futuro dello stadio San. “L’accordo e l’unità di intenti delle due squadre sono molto forti ed è una cosa positiva. Le due squadre hanno fatto lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica rispetto all’di ristrutturare San, partendo dal progetto di WeBuild ma cercando di verificare lerealistica di ristrutturazione“. A differenza di come si era pensato negli ultimi mesi, l’attuale casa dei nerazzurri e rossoneri nonristrutturata.