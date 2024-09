San Siro Inter e Milan dicono no alla ristrutturazione Cresce l’ipotesi di un nuovo stadio condiviso accanto al Meazza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 13 settembre 2024) La discussione sul futuro di Sanfa un salto indietro di cinque anni. Nell’incontro di oggi a Palazzo Marino,hanno comunicato al Comune che non hanno alcuna intenzione di ristrutturare la Scala del calcio. Piuttosto, si può pensare di costruire unimpianto, sempre nella stessa area, gestito da entrambi i club. Si tratta di un annuncio per certi versi inaspettato, soprattutto dopo che l’entrata in scena di WeBuild – il colosso delle costruzioni al lavoro, tra le altre cose, sul ponte sullo stretto di Messina – aveva riacceso le speranze di vedere ilristrutturato e tirato a lucido.