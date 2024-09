Salone Auto Torino un week end di motori 43 espositori e 150 novità esposte open air

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Se è vero che l’assassino torna sempre sul luogo del delitto, perché il concetto non dovrebbe valere anche nella sua accezione positiva? Già, perché non deve essere possibile tornare più o meno nello stesso luogo con un format vincente che per qualche anno ha dato respiro al mondo dell’motive ormai stanco del solito rito pagano deglishow? Deve essere stato anche questo l’interrogativo che si sono posti gli organizzatori deldell’di, la manifestazioneair dedicata alla passione per l’che ha aperto i battenti oggi e andrà avanti per tutto ilend (13-15 settembre) nel centro della capoluogo torinese. E la risposta è stata semplice: qualcosa che ha già funzionato può funzionare ancora.