Roma 38enne arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’uomo è statodalla Polizia di Stato per nonrispettato la misura cautelare imposta dopo precedenti episodi di stalking. CRONACA DINOTIZIE – A, gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo-Marzio hanno tratto in arresto unperla misura cautelare deldinei confronti della sua ex. Il controllo è avvenuto grazie ai dati forniti dal braccialetto elettronico indossato dall’uomo, che ha permesso alle autorità di verificare che si fosse avvicinato alla donna e alla sua abitazione a meno di 500 metri, infrangendo così le restrizioni imposte.