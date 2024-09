Raccapricciante scoperta in un bosco ritrovato un cadavere tra le sterpaglie | indossava solo un pantaloncino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 settembre, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco hannonella boscaglia di Lacona, nel comune di Capoliveri sull’isola dell’Elba, il corpo di un uomo ormai in avanzato stato di putrefazione.un, ma per avere altre risposte bisognerà attendere l’esame autoptico.nel, il sospetto degli inquirenti Gli inquirenti sospettano che il corposul sentiero che porta alla chiesa della Madonna della Neve sia quello di Francesco Marchesani, 41enne abruzzese residente da anni a Firenze che si trovava sull’isola per svolgere un lavoro stagionale come aiuto cuoco in un hotel.