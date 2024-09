Piazza Affari il taglio della Bce e i titoli energetici portano in positivo Milano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) Borse europee in leggero rialzo in avvio di seduta: Francoforte +0,15%, Londra +0,03%, Parigi +0,09%,+0,13%. Le premesse sono positive, visto che Wall Street ha chiuso ine ci si aspetta che l’andamento sia uguale in Europa, anche alla luce deldei tassi avvenuto ieri da parteBce. Ora invece tocca alla Federal Reserve; sarà probabilmente undei tassi, ma resta da definire se sarà di 25 o 50 punti base. Abene Enel e Eni, crolla Nexi A, i maggiori rialzi del giorno sono guidati da Amplifon, che avanza dell’1,29% a 27,58 euro, Brunello Cucinelli con un incremento dello 0,95% a 84,95 euro e Campari, che cresce dello 0,85% a 8,338 euro. Diasorin e Iveco Group registrano entrambe un aumento dello 0,83%, rispettivamente a 102,90 euro e 8,718 euro.