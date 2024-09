Piano operativo G7 Piantedosi | Irpinia pronta ad accogliere il Mondo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“La mia è stata una scelta di cuore, certamente, ma accompagnata dalla ragione della consapevolezza che Mirabella Eclano, e tutta la provincia di Avellino, saprà essere all’altezza del G7”. Così il Ministro dell’Interno, Matteo, che ha presieduto presso la Prefettura di Avellino, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Rossana Riflesso, in vista dell’importante appuntamento dal 2 al 4 ottobre prossimi. Prima di parteciazione alla Conferenza programmatica regionale di Fratelli d’Italia in corso all’Hotel de la Ville e non senza sottrarsi alle domande dei cronisti, anche sulle vicende politiche calde ( LEGGI QUI), il titolare del Viminale ha fatto il punto della sitazione sullogistico e di sicurezza per l’intera provincia chiamata addelegazioni dei Ministri di tutto il