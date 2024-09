Nocciole nei campi per la Nutella La svolta di un’azienda | Ce le compra la Ferrero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Forlì, 13 settembre 2024 – La cooperativa agroalimentare romagnola ‘Terremerse’ ha avviato con l’azienda– produttore di un marchio mitico come la– un importante progetto per creare la prima filiera di qualità, tracciabile e 100% italiana di nocciòlo, non solo in Emilia-Romagna, ma anche Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto. L’industria dolciaria italiana è sempre più alla ricerca di un prodotto nostrano e l’italianità della nocciola è quindi un plus riconosciuto e di valore. Mercoledì presso l’azienda agricola ‘Sirri’ di Pievequinta è stata effettuata la prima raccolta delle, con le piante messe a dimora nel dicembre 2020. "Nel complesso abbiamo 7 ettari dedicati a questa coltivazione – spiega Franco Garavini che insieme a Enrico Sirri gestisce il terreno – e dopo quattro anni siamo soddisfatti del risultato ottenuto".