Maltempo sull’Italia prime nevicate Escursionisti presi alla sprovvista morta una donna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fine dell'estate in anticipo in tante regioni d'Italia, con temperature in picchiata ferme tra 20-23 gradi e minime, specie in Pianura Padana, crollate ad appena 5-6 gradi. Freddo e neve hanno fatto capolino dalle Alpi fino al Gran Sasso, con pioggia da Nord a Sud. A Ostia? e a Ischia si sono formate due trombe marine. Un cambiamento improvviso che ha creato anche tanti disagi, soprattutto per gli appassionati di escursioni in alta quota. Purtroppo, in alcuni casi, con conseguenze drammatiche. La neve è caduta dalle Dolomiti, in Veneto, con precipitazioni che hanno interessato anche località a quote medie, a 1.600 metri, fino al Gran Sasso dove è imbiancato il Rifugio Franchetti a 2.433 metri e la località di Campo Imperatore.