Luca Giurato lacrime e applausi ai funerali Il ricordo della moglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tantissime persone si sono riunite alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma, per un ultimo saluto a, giornalista e conduttore scomparso all’età di 84 anni. Parenti, amici, colleghi e persone comuni hanno voluto ricordarlo e dedicargli un pensiero. «È stato un pezzo importantemia vita», ha detto Mara Venier, tra le colleghe più legate al giornalista. Un lungo applauso ha accolto il feretro del giornalista. Ad accompagnare il carro funebre, la, Daniela Vergara, visibilmente commossa e abbracciata da amici e parenti. Leggi anche: Emergenza Dengue a Fano, i casi salgono a 11: disinfestazioni e allerta tra i medici «Una giornata molto triste per me», ha detto Mara Venier entrando nella chiesa. Per l’amica e collega Paola Saluzzi «era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta. Un vero amico».