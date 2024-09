LIVE Berrettini-Blockx 1-4 Italia-Belgio Coppa Davis 2024 in DIRETTA | l’azzurro deve reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DILADEL DOPPIO DI4-1 Game. Con il suo primo ACE il belga conferma agevolmente il break. 40-0 Altra spallata di dritto vincente del giovane di Anversa. 30-0 Servizio e dritto a segno per. 15-0 A metà rete il dritto in corsa di. 3-1 Break. Nonostante le lunghe leve il belga si muove bene e piazza il passante di rovescio in avanzamento vincente. 30-40 Prima centrale vincente del. 15-40 Stavolta il romano ritrova la sua arma letale impedendo all’avversario di organizzare un passante. 0-40 Tre palle break. Irriconoscibile finora con il dritto Matteo. 0-30 Con uno splendido pallonetto di rovescio vincentebeffa. 0-15 Ancora un errore gratuito con il dritto da parte del. 2-1 Game