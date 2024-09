Laver Cup 2024 sarà Grigor Dimitrov a sostituire Rafa Nadal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024)nel Team Europe la prossima settimana inCup. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale del forfait del campione spagnolo, gli organizzatori della prestigiosa esibizione che quest’anno si terrà a Berlino hanno comunicato la presenza del tennista bulgaro. Per, protagonista di una bella stagione che l’ha visto tornare in top-10, si tratta della seconda partecipazione dopo quella avvenuta nel 2018.will represent Team Europe in Berlin atCupreplacesel, who has withdrawn from this year’s competition. pic.twitter.com/Q7o3MrsdPU —Cup (@Cup) September 13,CupSportFace.