Il tempo in piedi TOF è importante per migliorare la resistenza

(Di venerdì 13 settembre 2024)in(Time On Feet, TOF), di cosa si tratta? La maggior parte dei corridori si vanta della propria capacità di registrare misure dettagliate, come i chilometri percorsi, l'andatura per chilometro, i record personali. In realtà esiste un numero più semplice che dovrebbe meritare maggiore attenzione: la misurazione delin(TOF) osulle gambe, che consiste nel rilevare quantosi corre in giro, al di là della distanza o del ritmo. Invece di puntare a una corsa di sei chilometri a un ritmo di 8:30, potresti sostituirla con una sessione di 45 minuti senza preoccuparti della distanza o della velocità.