Francesca Pascale non scenderà in politica e sul caso Boccia nessuna somiglianza con scandali Berlusconi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - "No. Mi piacerebbe, ci ho provato e ho rinunciato, perché non mi fido dei politici. L'attivismo mi piace molto, noi attivisti siamo più credibili dei politici". Lo ha detto l'attivista per i diritti civili,, ex compagna di Silvio, a 'Otto e mezzo' su La7, rispondendo alla domanda se abbia intenzione di scendere in. "Per quanto sia legata alla famigliaper l'affetto che ho voluto al loro papa', non consiglierei mai ai suoi figli di scendere in, quantomeno per non vedere loro negli stessi guai cheha vissuto come conseguenza della. Indipendentemente da chi sarà il prossimo leader, spero sinceramente che il centrodestra e in particolare Forza Italia ritorni a essere la forza che è sempre stata, non supina a due partiti totalmente sovranisti", ha aggiunto.