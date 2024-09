Fdi | Rachele Mussolini ‘addio? Io moderata non sono così a destra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “grata a FdI, ma mi sento più, nona destra”., in un’intervista a Repubblica, spiega il suo’ al partito meloniano e il passaggio a Forza Italia. “Ci ho pensato a lungo, è stata una scelta sofferta. FdI – e prima ancora An – è stata la mia casa per vent?anni. Ma ho una sensibilità più centrista. E FI è lo sbocco naturale. Perderò tante preferenze, ma mi rimbocco le maniche per prenderne di nuove”, dice la nipote del Duce, eletta consigliera in Campidoglio in quota Fdi. “Avevo detto ai vertici del partito la mia intenzione – racconta -. Credevo di avere più tempo, per dirlo a tutti. A volte in FdI ho fatto un po’ da controcanto sui diritti, ma non mi ha mai chiamato nessuno per farmi la ramanzina. C?è sempre stato rispetto. Però in politica un conto è esprimere il proprio pensiero, un altro è poterlo realizzare.