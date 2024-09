F1 McLaren aggiorna le papaya rules verso Baku Stella | Più supporto a Norris non vogliamo un’altra Monza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo aver buttato via una probabile doppietta a, sbagliando la strategia e lasciando a desiderare anche nella gestione dei piloti,sembra intenzionata a cambiare approccio almeno in vista del Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, previsto questa domenica ae valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Andreaha spiegato le nuove regole di ingaggio concordate con Lando(primo inseguitore di Max Verstappen in campionato) e Oscar Piastri: “Leprevedono l’obbligo per i nostri piloti di gareggiare senza correre rischi e con rispetto reciproco, senza contatti tra le nostre due macchine. È un modo rapido per ricordare ai ragazzi di non esagerare quando lottano l’uno contro l’altro. In generale il concetto è che siamo incredibilmente determinati a vincere, maanche farlo nella maniera giusta.