Due mostre su Friuli Doc da non perdere

(Di venerdì 13 settembre 2024) Due viaggi, uno per immagini e uno attraverso gli scatti fotografici, che ripercorrono una lunga storia di successo. Una storia lunga 30 anni nata per celebrare Udine, il, un intero territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, ma non solo. Sono state inaugurate oggi, 4 settembre, le due grandiallestite in occasioni dei 30 anni diDoc. La prima, nell’ex chiesa di San Francesco, pensata per riscoprire come sia cambiata la manifestazione attraverso i disegni da collezione che hanno identificato anno dopo anno la più grande kermesse enogastronomica della regione. La seconda, nella Galleria Fotografica Tina Modotti, in cui, attraverso la fotografia, consentirà un vero un tuffo nel passato della più importante rassegna dedicata all’enogastronomia in regione.