Dopo la morte di Mariani Finti guaritori arrestati

Anche il ravennate Massimo era caduto nella trappola delle persone che nel Bresciano sono state arrestate per aver convinto i genitori di un bimbo malato di tumore a lasciare le cure tradizionali per affidarsi al loro metodo. Senza che neanche fossero medici. Per Massimo non c'è stato niente da fare e nel giugno del 2023 è morto tra atroci sofferenze. La madre, Gabriella Sarti, decise di sporgere denuncia, tanto più che, la scomparsa del figlio, questi sedicenti, in particolare la donna, avevano avuto nei suoi confronti atteggiamenti intimidatori e, in seguito, erano spariti. Nel Bresciano i genitori del bimbo di due anni affetto da una forma tumorale alla fine si erano ricreduti e, di fronte alla mancanza di miglioramenti del piccolo che, anzi, peggiorava, avevano deciso di tornare alle terapie tradizionali.