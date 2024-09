Covid diminuiscono tutti gli indici ma aumentano i morti | in una settimana da 75 a 97 Crescono le reinfezioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prosegue la diminuzione dei nuovi casili di-19 in Italia. Nelladal 5 all’11 settembre sono stati 9.670 a fronte dei 12.877 dellaprecedente, pari a quasi il 30% in meno. I decessili sono passati invece dai 75 dellaprecedente a 97. Complessivamente – come indica il monitoraggiole a cura del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità – l’impatto sugli ospedali rimane stabile e limitato. Il maggior numero di casi si registra in Lombardia (1.951) seguita da Veneto (1.338), Lazio (1.216) e Campania (1.120). In calo il numero di tamponi, che sono stati 86.872 e con un conseguente tasso di positività che scende dal 14,4% all’11,1%. All’11 settembre l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 3,1% (1.921 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto allaprecedente (3,4% al 04/09/2024).